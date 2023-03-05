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ألحق فريق "النجمة" خسارة بنادي "الأنصار" بنتيجة 3 - 2 (الشوط الاول 0 - 0)، وذلك خلال المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة، قبل الاخيرة ايابا، من مجموعة الصدارة بالدوري العام اللبناني الـ63 في كرة القدم.

وسجل للانصار السنغالي الحاج مالك (2)، وللنجمة خليل بدر والبرازيليان جيفينيو وماتيوس.

وبهذه النتيجة، نزل الانصار الى مركز الوصيف بفارق نقطة عن العهد حامل اللقب، وانحصر التنافس بين الانصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 14 والعهد الساعي الى لقب تاسع يكسر به شراكته مع النجمة في عدد مرات الفوز بالبطولة.

ويلتقي العهد والانصار في المرحلة الخامسة الاخيرة الاسبوع المقبل في "مباراة اللقب"، بأفضلية التعادل والفوز للعهد، في مقابل الفوز فقط للانصار.