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رونالدو يعلق على تتويجه بأول جائزة في الملاعب السعودية

5
MARCH
2023
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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في دوري “روشن” لكرة القدم، خلال فبراير الماضي، وهي الأولى له في الملاعب السعودية.

وقال رونالدو في “تغريدة” نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يسعدني الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير لدوري روشن السعودي، آملا أن تكون الأولى من بين العديد!، فخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق”.

ورد حساب دوري “روشن” باللغة الإنجليزية على “تغريدة” رونالدو، قائلا: “أول شهر كامل عالي الإنتاجية في دوري روشن السعودي لكريستيانو رونالدو”.

ونال النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) جائزة الأفضل للشهر الماضي، بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه خلال 4 مباريات بقميص “العالمي”.

وساهم رونالدو في إحراز 10 أهداف ضمن منافسات دوري “روشن” حتى الآن، إذ سجل 8 أهداف وصنع آخرين.

يذكر ان كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف نادي النصر في أواخر ديسمبر 2022، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2025.

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