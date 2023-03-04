لاتزيو يلحق نابولي بخسارته الثانية هذا الموسم

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تلقى نابولي المتصدر خسارة مفاجئة أمام ضيفه لاتسيو بهدف دون رد الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نابولي وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن ماتياس فيسينو لاعب وسط لاتسيو من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 67.

وحرمت العارضة المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن من إدراك التعادل بردها رأسيته من مسافة قريبة في الدقيقة 79.

والخسارة هي الثاني لنابولي هذا الموسم مقابل تعادلين و21 انتصار، وواصل فريق المدينة الجنوبية صدارة الترتيب برصيد 65 نقاط متقدماً بفارق 17 نقطة أمام لاتسيو تحديداً والذي ارتقى للمركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة.