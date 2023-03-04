وتم تهديد ستة أندية، منها أولمبيا ليوبليانا، والبطل الروماني كلوج، بالإيقاف لمدة عام من البطولة الأوروبية المقبلة التي تتأهل لها تلك الاندية، حتى عام 2027.

وجاء في بيان يويفا أن هذه الأندية أمامها فترات اختبار مدتها عام أو عامين، مع تحقيق أهداف مالية محددة.

كما قامت لجنة تحقيق عينها الاتحاد بفرض غرامة على نادي أولمبيا بقيمة 100000 يورو (106000 دولار) بسبب تأخير أو عدم سداد الأجور أو رسوم التحويل أو الضرائب الاجتماعية.

وفرضت أكبر العقوبات المالية على ناديي أوسييك وريييكا الكرواتيين، اللذين تأخرا عن سداد مستحقات الموسم الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن كلا الناديين جرد من جوائز تبلغ قيمتها 450 ألف يورو (478 ألف دولار) حصداها من اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وكانت أكبر غرامة بسبب الديون المتأخرة هي 250 ألف يورو (266 ألف دولار) وفرضت على كلوج، الذي لعب في جولات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ووصل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أوروبا، وخسر الأسبوع الماضي أمام لاتسيو.

وتراوحت الغرامات الأخرى بين 150 ألف يورو (159 ألف دولار) و 10 آلاف يورو (10600 دولار) لكل من أريس تيسالونيك وأستانا، وبوراك بانيا لوكا، وفلوريانا، وقونية سبور، وكيزيل زهار إس كيه بتروبافلوسك، وأوسييك، وفالميرا.



