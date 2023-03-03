فيرمينو يقرر الرحيل عن ليفربول.. وفريق سعودي أحد خياراته!

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قرر المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي، بعد 8 سنوات أمضاها في قلعة "الريدز" قادما من هوفنهايم صيف 2015.

وينتهي عقد روبرتو فيرمينو (31 عاما) مع ليفربول في يونيو المقبل، وفضل اللاعب الرحيل، رغم أن ليفربول قدم عرضا لتجديده.

وأفادت قناة "سكاي سبورت ألمانيا"، بأن فيرمينو أبلغ مدربه الألماني يورغن كلوب اليوم الجمعة نيته الرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

الحديث كان وديا بين فيرمينو وكلوب، واتسم بالصراحة الشديدة بين الطرفين، ورغم تقدير المدرب الألماني للمهاجم البرازيلي، غير أن الأخير فضل الرحيل بشكل مجاني عقب نهاية هذا الموسم.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود 3 خيارات لدى فيرمينو خلال الصيف المقبل، خاصة وأنه سيكون صفقة مجانية لأي ناد.

الخيار الأول من الدوري الإيطالي، حيث زعمت تقارير صحفية سابقة عن وجود اهتمام من قبل ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان باللاعب.

والثاني، قد يكون العودة إلى أحد أندية الدوري الألماني والذي شهد توهج فيرمينو خلال بداية مشواره بالقارة الأوروبية.

أما الخيار الثالث، فقد يكون الدوري السعودي للمحترفين، خاصة وأن تقارير صحفية ذكرت أن نادي النصر، الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبدى اهتماما مبدئيا باللاعب البرازيلي.

وشارك روبرتو فيرمينو في 352 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 107 أهداف وصنع 78 هدفا، وفاز معه بالعديد من الألقاب، أبرزه الدوري الإنجليزي أو القارية مثل دوري أبطال أوروبا.