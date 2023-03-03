living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة للكرة الذهبية .. تغيير في الأصوات !!

3
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرضت جائزة "الكرة الذهبية" الى فضيحة بعد أن ادعى أحد اللاعبين أن صوته تم تغييره عند الإعلان عنها.

وكان جوفينال إدجوغو، الذي لعب لأندية ليفانتي وألافيس وتينيريفي، مؤهلًا للتصويت لجائزة العام 2013 حيث كان قائداً لمنتخب غينيا الاستوائية.

ويصر اللاعب البالغ من العمر 43 عاما على أنه اختار آنذاك كل من ديدييه دروجبا وأندريس إنييستا بين المراكز الثلاثة الأولى على عكس استمارات التصويت الرسمية التي افادت بأنه اختار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ما جعله يُنكر أهمية الجائزة فـ"لا قيمة لها" في نظره.
وقال جوفينال لـGol Play "ما يمكنني قوله عن هذا النوع من الجوائز هو أنني في العام 2013، صوتت للاعبين الثلاثة المفضلين لجائزة الكرة الذهبية، وأرسلت أصواتي، وفي النهاية عندما تم الإعلان عنها،  كانت أصواتي مختلفة".
وأضاف "قالوا إنني صوتت لميسي وكريستيانو، ولا أعرف من غيرهما، لكنني لم أصوت لأي منهما، لهذا السبب أقول، أنا لا أؤمن بأي شيء على الإطلاق من تلك الجوائز، فليس لها قيمة".
ولا يظهر موقع الفيفا الرسمي الأصوات الخاصة بالعام 2013 ، والتي تم تقديمها ورقياً آنذاك، وقد ادعى مدربون من الكويت وبوليفيا وألبانيا وغينيا الاستوائية وجمهورية الدومينيكان وفيجي أيضاً أن أصواتهم في الكرة الذهبية المذكورة تم التلاعب بها، ورفض الفيفا التعليق على اتصال SPORTbible به.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout