فضيحة للكرة الذهبية .. تغيير في الأصوات !!

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تعرضت جائزة "الكرة الذهبية" الى فضيحة بعد أن ادعى أحد اللاعبين أن صوته تم تغييره عند الإعلان عنها.

وكان جوفينال إدجوغو، الذي لعب لأندية ليفانتي وألافيس وتينيريفي، مؤهلًا للتصويت لجائزة العام 2013 حيث كان قائداً لمنتخب غينيا الاستوائية.

ويصر اللاعب البالغ من العمر 43 عاما على أنه اختار آنذاك كل من ديدييه دروجبا وأندريس إنييستا بين المراكز الثلاثة الأولى على عكس استمارات التصويت الرسمية التي افادت بأنه اختار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ما جعله يُنكر أهمية الجائزة فـ"لا قيمة لها" في نظره.

وقال جوفينال لـGol Play "ما يمكنني قوله عن هذا النوع من الجوائز هو أنني في العام 2013، صوتت للاعبين الثلاثة المفضلين لجائزة الكرة الذهبية، وأرسلت أصواتي، وفي النهاية عندما تم الإعلان عنها، كانت أصواتي مختلفة".

وأضاف "قالوا إنني صوتت لميسي وكريستيانو، ولا أعرف من غيرهما، لكنني لم أصوت لأي منهما، لهذا السبب أقول، أنا لا أؤمن بأي شيء على الإطلاق من تلك الجوائز، فليس لها قيمة".

ولا يظهر موقع الفيفا الرسمي الأصوات الخاصة بالعام 2013 ، والتي تم تقديمها ورقياً آنذاك، وقد ادعى مدربون من الكويت وبوليفيا وألبانيا وغينيا الاستوائية وجمهورية الدومينيكان وفيجي أيضاً أن أصواتهم في الكرة الذهبية المذكورة تم التلاعب بها، ورفض الفيفا التعليق على اتصال SPORTbible به.