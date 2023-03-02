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ميسي يهدي أفراد طاقم منتخب الأرجنتين أجهزة بقيمة 175 ألف جنيه إسترليني.

2
MARCH
2023
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أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى قيام ليونيل ميسي بإهداء أفراد طاقم منتخب الأرجنتين أجهزة آيفون مطلية بالذهب.

وأوضحت التقارير إلى أنّ ميسي قرّر منح من ساعده على تحقيق لقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ هدية مميزة إذ تمّ اختيار أجهزة آيفون مطلية بالذهب.

وستكون كلفة الأجهزة المقدر عددها بـ35 جهازاً قرابة 175 ألف جنيه إسترليني.

وتشير المصادر إلى أنّ كل جهاز (آيفون 14) سيكون مطلياً بالذهب من عيار 24 قيراطاً.

ولم ينكر ميسي تأثره الشديد بتتويجه بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ إذ أوضح الإثنين بعد فوزه بجائزة الأفضل في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنّ لقب المونديال كان الأهم في مسيرته.

وقال ميسي:"حتى الآن لم أفهم ما الذي فعلناه وكيف تستمتع جماهيرنا باللقب، كان هذا اللقب الأهم الذي ينقصني وكنت أريد التتويج به".

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