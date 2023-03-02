محامية حكيمي في "قضية الاغتصاب": الاتهامات باطلة

A + A -

قالت محامية نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي، فاني كولين، إن موكلها "هادئ"، ومستعد للتعاون مع السلطات بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزلها.

ووصفت كولين قصة الاغتصاب المزعومة بـ"الكاذبة" على حدّ قولها، مؤكدة تعاون حكيمي مع السلطات في التحقيق بالقضية.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن كولين قولها: "الاتهامات الموجهة لحكيمي باطلة".

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.

وكان حكيمي من الركائز الأساسية، التي قادت المغرب، نهاية العام المنصرم في مونديال قطر، إلى إنجاز تاريخي، بعد أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.