living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رقم قياسي جديد لصلاح في ليلة هزيمة ولفرهامبتون

2
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق النجم المصري محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا، بعدما سجل في مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.
 
وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 77، بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري.
 
وبهذا الهدف، بات صلاح اللاعب الذي يسجل 20 هدفا لصالح ليفربول هذا الموسم، ليكون قائد المنتخب المصري قد وصل لهذا الإنجاز في 6 مواسم على التوالي مع "الريدز".
 
ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة تجمع كل أهداف صلاح، على النحو التالي:
 
الموسم (2017-2018): 44 هدفا
الموسم (2018-2019): 27 هدفا
الموسم (2019-2020): 23 هدفا
الموسم (2020-2021): 31 هدفا
الموسم (2021-2022): 31 هدفا
الموسم (2022-2023): 20 هدفا حتى الآن
 
ويتبقى أمام صلاح تسجيل هدف واحد ليعادل رقم روبي فاولر كأفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، أو هدفين لينفرد بالرقم.
 
 آمال ليفربول
 
هز فيرغيل فان دايك ومحمد صلاح الشباك في الشوط الثاني ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، ليعزز آماله في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
 
وقفز ليفربول إلى المركز السادس وله 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولهام كما يملك مباراة مؤجلة.
 
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول في مقابلة تلفزيونية "سيطرنا على المباراة دون خطورة لكننا استعدنا الزخم".
 
وأتيحت أخطر فرص ليفربول في الشوط الأول للاعب الوسط هارفي إليوت الذي وضع كرة بضربة رأس خارج المرمى بقليل في الدقيقة 39، ثم سدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.
 
ووضع داروين نونيز الكرة في الشباك بعد تمريرة من ديوغو جوتافي الدقيقة 66 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي خطأ ضد المهاجم البرتغالي على ماكس كيلمان.
 
وافتتح فان دايك التسجيل عندما وضع كرة بضربة رأس باتجاه المرمى لكن الحارس أنقذها لتذهب إلى غوتا الذي أعادها إلى المدافع الهولندي ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 73.
 
ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد ثالث الترتيب والذي يتفوق عليه بعشر نقاط يوم الأحد.
 
وعن اللقاء القادم، قال كلوب: "مباراة كبيرة بأي حال أمام فريق متألق. يجب علينا الاستعداد وسنقدم كل ما لدينا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout