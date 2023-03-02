رقم قياسي جديد لصلاح في ليلة هزيمة ولفرهامبتون

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حقق النجم المصري محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا، بعدما سجل في مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 77، بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري.

وبهذا الهدف، بات صلاح اللاعب الذي يسجل 20 هدفا لصالح ليفربول هذا الموسم، ليكون قائد المنتخب المصري قد وصل لهذا الإنجاز في 6 مواسم على التوالي مع "الريدز".

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة تجمع كل أهداف صلاح، على النحو التالي:

الموسم (2017-2018): 44 هدفا

الموسم (2018-2019): 27 هدفا

الموسم (2019-2020): 23 هدفا

الموسم (2020-2021): 31 هدفا

الموسم (2021-2022): 31 هدفا

الموسم (2022-2023): 20 هدفا حتى الآن

ويتبقى أمام صلاح تسجيل هدف واحد ليعادل رقم روبي فاولر كأفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، أو هدفين لينفرد بالرقم.

آمال ليفربول

هز فيرغيل فان دايك ومحمد صلاح الشباك في الشوط الثاني ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، ليعزز آماله في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقفز ليفربول إلى المركز السادس وله 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولهام كما يملك مباراة مؤجلة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول في مقابلة تلفزيونية "سيطرنا على المباراة دون خطورة لكننا استعدنا الزخم".

وأتيحت أخطر فرص ليفربول في الشوط الأول للاعب الوسط هارفي إليوت الذي وضع كرة بضربة رأس خارج المرمى بقليل في الدقيقة 39، ثم سدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

ووضع داروين نونيز الكرة في الشباك بعد تمريرة من ديوغو جوتافي الدقيقة 66 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي خطأ ضد المهاجم البرتغالي على ماكس كيلمان.

وافتتح فان دايك التسجيل عندما وضع كرة بضربة رأس باتجاه المرمى لكن الحارس أنقذها لتذهب إلى غوتا الذي أعادها إلى المدافع الهولندي ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 73.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد ثالث الترتيب والذي يتفوق عليه بعشر نقاط يوم الأحد.

وعن اللقاء القادم، قال كلوب: "مباراة كبيرة بأي حال أمام فريق متألق. يجب علينا الاستعداد وسنقدم كل ما لدينا".