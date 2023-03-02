living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. "ظهر صلاح" يلفت الأنظار بعد الهدف رقم 300

2
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لفت محمد صلاح الأنظار، الأربعاء، ليس فقط بالهدف الذي سجله مع ليفربول وحمل رقم 300 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بل أيضا بآثار الحجامة التي ظهرت على ظهره عقب مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسجل النجم المصري وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك هدفي الفوز على الضيوف، ليقفز ليفربول إلى المركز السادس ويحيي آماله في بلوغ المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 
وبعد اللقاء، خلع صلاح قميصه ليهديه لأحد مشجعي الـ"ريدز" في المدرجات، كاشفا عن آثار الحجامة على ظهره، حسب مقطع فيديو نشره النادي وأثار انتباه متابعي منصات التواصل الاجتماعي.
 
وقال أحد عشاق ليفربول وصلاح تعليقا على الفيديو في "فيسبوك": "هل انتبه أحد لشيء؟ أعتقد أن صلاح خضع للحجامة".
 
بينما علق آخر: "آثار الحجامة على ظهر فخر العرب أبو مكة".
 
وأضاف ثالث: "أبو صلاح والحجامة. بإذن الله في القمة".
 
الحجامة ونجوم الكرة
 
• هي ممارسة طبية قديمة تهدف لاستشفاء الجسد وتخليصه من السموم، عبر شفط الدم غير المرغوب فيه من الظهر.
 
• مؤخرا اعتاد عدد من نجوم كرة القدم في العالم إجراء الحجامة بين الحين والآخر، أبرزهم كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني، ومؤخرا ظهرت آثارها على الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
 
• كثيرا ما أشاد بنزيمة بالأثر الإيجابي للحجامة على جسده، ووصفها ذات مرة بأنها "أفضل علاج على الإطلاق".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout