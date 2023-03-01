وتفاجأ عالم كرة القدم بوفاة اللاعب الإسباني السابق بيلايو نوفو، بعد أن صدمه قطار مسرع، في حادثة يتوقع إنها انتحار.

وكان بيلايو، البالغ من العمر 32 عاما، لاعبا سابقا في أندية إسبانية عدة، مثل إلتشي وألباسيت وريال أوفييدو، لكن مشواره الكروي تعرض لصدمة "لا تصدق".

بيلايو سقط من الطابق الثالث لفندق كان يقيم فيه فريقه ألباسيت، عام 2018، خلال أمسية إحدى المباريات، هذه السقطة تسببت له بشلل وأجبرته على اعتزال اللعبة مبكرا بعمر 28.

وقاوم بيلايو المصاعب، وأصبح لاعبا محترفا في تنس أصحاب الهمم على الكرسي المتحرك، وهي الرياضة التي احترفها منذ اعتزال الكرة.

ولكن نهايته جاءت الاثنين، عندما عثر على جثته فوق سكة الحديد بعد أن صدمه قطار في إسبانيا، في حادثة هزت الوسط الإسباني.

وانهالت رسائل الدعم والمواساة، من كبرى أندية إسبانيا مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وناشد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تسليط الضوء بشكل أكبر على مشاكل الصحة العقلية، معتبرين أن الاكتئاب دفع بيلايو للانتحار في هذا السن المبكر.