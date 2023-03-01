وكانت فانيسا براينت أرملة النجم الراحل رفعت دعوى قضائية، بعد أن نشرت شرطة لوس أنجلوس صورا للحادث، قائلة إن "المستجيبين الأوائل صوروا الرفات البشري على أنه هدية تذكارية قابلة للتداول".

ووصف محامو مقاطعة لوس أنجلوس التسوية بأنها "عادلة ومعقولة".

بيان المحامين عن المدعية

• "يمثل اليوم تتويجا ناجحا لمعركة السيدة براينت الشجاعة، لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا السلوك الشنيع".

• "قاتلت فانيسا براينت من أجل زوجها وابنتها وجميع من في المجتمع الذين عوملت أسرتهم المتوفاة بنفس عدم الاحترام".

• "هذه التسوية ستضع حدا لهذه الممارسة".

وقالت محامية المحاكمة الرئيسية في مقاطعة لوس أنجلوس بالقضية ميرا هاشمول، إن جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمقاطعة من الحادث قد تم حلها.

وقالت إن التسوية البالغة 28 مليونا و850 ألف دولار شملت 16 مليونا منحتها هيئة محلفين فيدرالية في أغسطس 2022 لأرملة براينت، في قضية انتهاك الخصوصية ضد مقاطعة لوس أنجلوس.

وتابعت المحامية: "نأمل أن تستمر السيدة براينت وأطفالها في التعافي من فقدهم".

وقال محامون لوسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، إن كريس تشيستر الذي توفيت زوجته وابنته أيضا في الحادث ذاته يوم 26 يناير 2020، استقر بشكل منفصل مع المقاطعة على تسوية بقيمة تقترب من 20 مليون دولار.

وفي مارس 2021، نشرت أرملة براينت أسماء 4 مسؤولين محليين، قالت إنهم وزعوا "صورا مجانية للأطفال القتلى والآباء والمدربين"، الذين كانوا يسافرون لحضور مباراة كرة سلة.

وقالت إن الصور، بما في ذلك صور ابنتها جيانا البالغة من العمر 13 عاما، التقطت ونشرت "من دون سبب سوى القيل والقال المرعب".

وشهدت السيدة براينت في المحاكمة بأنها قرأت في تقارير إعلامية كيف عرضت صور تحطم الطائرة في إحدى الحانات، من قبل نائب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

وقالت للمحكمة: "أعيش في خوف من ظهور بناتي على وسائل التواصل الاجتماعي".

ومنذ ذلك الحين، أصدرت ولاية كاليفورنيا قانونا داخليا يحظر على المستجيبين الأوائل التقاط صور غير مصرح بها للأشخاص الذين يموتون في مسرح حادث أو جريمة.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز "سيكورسكي إس 76 بي" على منحدر تل خارج مدينة كالاباساس، وسط أجواء ضبابية.