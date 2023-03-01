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بفوز سهل.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس إنجلترا

1
MARCH
2023
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بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-صفر في الدور الخامس الثلاثاء.
 
وأراح مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا هدافه النروجي إرلينغ هالاند، وأشرك بدلا منه الأرجنتيني خوليان ألفاريس بالإضافة إلى فيل فودن مكان جاك غريليش في مركز الجناح الأيمن.
 
ونجح فودن في افتتاح التسجيل مستغلا تمريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 7 دقائق.
 
ثم أضاف فودن الثاني بتمريرة من ألفاريس، المتوج بطلا للعالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.
 
وسرعان ما اختتم صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي في الدقيقة 81.
 
ولا يزال سيتي يحارب على 3 جبهات حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزيغ الألماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
 
وحقق بلاكبيرن من دوري "تشامبيونشيب" مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.
 
وعانى ليستر سيتي كثيرا في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد أن الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخرا بفوزه على مضيفه أستون فيلا 4-2 ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري أيضا أمام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم أرسنال صفر-1.
 
وعاد برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز بهدف نظيف سجله إيفان فيرغسون (30).
 
وتغلب فولهام على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي جواو باولينيا (21) ومانور سولومون (56).
 
وتقام أربع مباريات ضمن الدور الخامس أيضا الأربعاء أبرزها تلك التي تجمع بين مانشستر يونايتد بطل كأس الرابطة مؤخرا مع ضيفه وست هام.
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