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"أوليكسي الطائر": أدعو ليفاندوفسكي ليتعلم مني تسجيل الأهداف

1
MARCH
2023
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لا يزال البولندي مبتور الساق مارتشين أوليكسي غير قادر على تصديق أن تسديدته المقصية قادته لنيل جائزة بوشكاش 2022 لأفضل هدف.
 
ونال هدف أوليكسي في دوري اللاعبين مبتوري الأطراف تصويت واستحسان المشجعين والخبراء متفوقا على هدف ريشارليسون البهلواني في كأس العالم مع البرازيل أمام صربيا وتسديدة باييه بعيدة المدى مع أولمبيك مرسيليا أمام باوك في دوري المؤتمر الأوروبي.
 
وقال أوليكسي الثلاثاء بعد عودته إلى وارسو "سيأتي اليوم بالتأكيد الذي أصدق فيه ما حدث. السعادة لا تسعني بعد أن تفوقت على باييه وريتشارليسون وكيليان مبابي. هناك مارتشين أوليكسي الآن".
 
وأضاف: "بصراحة شعرت ببعض الخوف حين ذهبت لاستلام الجائزة. كانت هناك الكثير من المشاعر المختلطة. خفضت رأسي في البداية وأخذت نفسين عميقين وغالبت الدموع".
 
وتابع مازحا "أدعو روبرت ليفاندوفسكي إلى جلسة تدريبية. سأريه كيف يسجل أهدافا جيدة".
 
وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق، قال أوليكسي: "نظرت إلى الجماهير وفكرت هل يمكنك التنافس مع مبابي؟ نعم يمكنك ذلك! هل من الممكن التفوق عليه؟ يبدو هذا ممكنا".
 
وبحسب أوليكسي فإن مبابي، الذي كان هدفه الثاني في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم ضمن قائمة أولية مؤلفة من 11 هدفا مرشحا، من بين الشخصيات البارزة التي وجهت التهنئة للاعب البولندي على نيل جائزة بوشكاش.
 
كذلك كتب ريتشارليسون على إنستغرام "كان شرفا كبيرا لي أن يتم ترشيحي لجائزة بوشكاش. تهانينا أوليكسي الطائر. هدفك تحفة فنية وأنت مصدر إلهام لنا جميعا".
 
ويجمع أوليكسي بين كرة القدم والعمل بدوام كامل في قيادة آلات الحفر في المواقع، ويعد أول لاعب مبتور الساق يفوز بالجائزة.
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