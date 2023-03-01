البطولة العربية.. 4 فرق تطلق رحلة الـ10 ملايين دولار

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تنطلق البطولة العربية لكرة القدم بمسماها الجديد "كأس الملك سلمان"، الخميس، بمشاركة 4 أندية في الدور التمهيدي على ملعب الملك عبد الله في جدة، وسط آمال بتقديم بطولة استثنائية تضم أكبر الأندية العربية.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن انطلاق الدور التمهيدي للبطولة يوم 2 مارس ليستمر حتى الخامس من الشهر ذاته، من دون الكشف عن الخطوات التالية.

الانطلاق

• تتنافس 4 فرق من جزر القمر وجيبوتي واليمن والصومال في المرحلة التمهيدية الأولى بجدة، أملا في الصعود إلى المرحلة الثانية.

• الفرق الأربعة هي فولكان من جزر القمر، وأرتا سولر الجيبوتي، وفحمان اليمني، وهورسيد الصومالي.

الإعلان الرسمي

وكان الاتحاد العربي أعلن يوم 13 من شهر فبراير الماضي، إقامة البطولة العربية تحت اسم "كأس الملك سلمان"، وكشف عن بعض التفاصيل.

وتقام البطولة بمشاركة 37 فريقا لم يتم الإعلان سوى عن 4 منها فقط من طرف الاتحاد العربي حتى الآن.

وتجرى منافسات كأس الملك سلمان خلال عام 2023، وتبدأ بمرحلة تمهيدية أولى ثم ثانية، وبعدها تنطلق الأدوار النهائية.

وكشف الاتحاد عن استضافة السعودية الأدوار النهائية في البطولة، قبل أن يعلن عن استضافة جدة المرحلة التمهيدية الأولى.

المرشحون ونظام البطولة

• بدأت بعض الاتحادات المحلية والأندية العربية في إعلان مشاركتها في البطولة، بعد تلقي دعوات رسمية.

• ستضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 تمر من الأدوار التمهيدية.

• الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن مشاركة الترجي واتحاد المنستيري ممثلين عنه في البطولة، بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره العربي.

• نادي طلائع الجيش المصري أعلن مشاركته في البطولة، بالإضافة إلى إعلان الزمالك رغبته في الظهور بالبطولة انتظارا للدعوة الرسمية من الاتحاد العربي بصفته بطلا للدوري المصري، بينما أكد مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن موقف الأهلي لم يحسم بعد، بسبب ترشيح الأحمر للمشاركة في بطولات أخرى خارجية مثل دوري السوبر الإفريقي.

• ضمنت أندية الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري وشباب بلوزداد الجزائري، المشاركة في البطولة نظرا لكونها أبطال الدوريات في الموسم الماضي ببلادهم.

• ينتظر أن يعلن الاتحاد العربي عن الأندية المشاركة في المرحلة التمهيدية الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى يوم 5 مارس الجاري.

• الاتحاد العربي كان قد أعلن عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.