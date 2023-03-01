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قبل أسبوع استثنائي.. كلوب يتمسك بـ"تاريخ ليفربول الحديث"

1
MARCH
2023
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طالب المدرب الألماني يورغن كلوب فريقه ليفربول الإنجليزي بـ"رفع مستواه"، في أسبوع مهم بصراع بلوغ أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 
والأربعاء، يستضيف ليفربول ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، بعد التعادل السلبي المخيب للآمال أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي.
 
وبدا أن الفوزين على إيفرتون ونيوكاسل بالنتيجة ذاتها 2-صفر، أعادا الثقة إلى اللاعبين، إلا أن السقوط التاريخي أمام ريال مدريد الإسباني 2-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا شكل ضربة معنوية كبيرة للنادي.
 
وعكست الخسارة أمام ولفرهامبتون صفر-3 في المرحلة 22 المعاناة التي يمر بها ليفربول، بعد الوعود برباعية الموسم الماضي انتهت بالفوز بكأس رابطة الأندية والكأس المحلية.
 
ويحتل ليفربول الذي يملك مباراتين مؤجلتين المركز السابع في البريميرليغ برصيد 36 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، في حين يتطلع كلوب إلى قلب المعادلة لصالحه في آخر 15 مباراة.
 
تصريحات كلوب
 
• "إنها 45 نقطة. ستكون لحظة جيدة حقا (أن نحقق سلسلة انتصارات). نعم، يمكنك أن نتخيل، هذا بالضبط ما نريد القيام به".
 
• "هو أسبوع مهم للغاية. لا يمكننا تجاهل ذلك. لدينا مباراتان على أرضنا. أود أن أمنح الموسم دفعة صغيرة هذا الأسبوع".
 
• "حصلنا على 7 نقاط من هذه المباريات الثلاث. آخر مباراة تعادلنا فيها وأعلم أنني قلت إنها نفس المباراة التي لعبناها من قبل لكن دون تسجيل أي هدف".
 
• "لدينا الكثير من القصص لنرويها بشأن سير الأمور بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية، مع فترات انتصارات طويلة وعدم هزيمة على أرضنا وما إلى ذلك".
 
• "لا يجوز للتاريخ أن يعيقنا، لكن لا يمكننا الاعتماد باستمرار على حقيقة أننا حققنا ذلك من قبل حتى نتمكن من فعل ذلك مرة أخرى. نحن مستعدون وإذا كان هناك ناد يمكنه القيام بذلك، أعتقد حقا أنه نحن".
 
ورغم مشاكل ليفربول هذا الموسم، فهناك أوجه تشابه مع موسم 2020-2021 عندما فاز بـ8 مباريات وتعادل في اثنتين من آخر 10 مباريات، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
 
وتلقى كلوب جرعة ثقة إضافية مع عودة المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الغائب أمام بالاس بسبب إصابة في كتفه، إلى التمارين، الإثنين، ومن المقرر أن يشارك الأربعاء.
 
كما عاد قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى التشكيلة، بعد شهر من غيابه بسبب إصابة في أوتار الركبة.
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