بعد مزاعم الاغتصاب.. أول تعليق من النجم المغربي أشرف حكيمي

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خرج نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي، الثلاثاء، بأول تعليق على الفتاة، التي تتهمه باغتصابها في منزله.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن حكيمي نفى هذه المزاعم، وقال إنها "خاطئة تماما"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وبدا اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عاما مبتسما ومرتاحا، مساء أمس الإثنين، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز "ذا بيست" في العاصمة الفرنسية.

وقال مراسل "ماركا" في باريس: "كان حكيمي هادئا للغاية"، على الرغم من أن التقارير المزعومة، تزامنت مع حفل "ذا بيست".

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف نجم المنتخب المغربي.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير، وفق ما أفادت صحيفة "لو باريزيان" في معلومات أكدها المصدر لفرانس برس.