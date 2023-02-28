قضية اغتصاب تستهدف النجم المغربي أشرف حكيمي

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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، مساء الإثنين، أن النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جرمان، يواجه اتهاما باغتصاب شابة في منزله.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في أواخر فبراير.

ووفقا للمصادر المطلعة على القضية، توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد للتنديد بأعمال الاغتصاب، لكنها لم تتقدم بشكوى.

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.