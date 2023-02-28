تايكواندو: 3 ميداليات جديدة للمون لاسال في اليوم الأخير من دورة الحسن الأردنية

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أضاف نادي المون لاسال- تشاميونز ايليت 3 ميداليات جديدة في اليوم الأخير من دورة الحسن الدولية المفتوحة الأردنية بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة. وفي التفاصيل وفي فئة السيدات، احرزت ليتيسيا عون ميدالية ذهبية في وزن تحت ال57 كلغ.كما احرز جورج الصيفي ميدالية فضية في وزن تحت ال80 كلغ لفئة الرجال.واحرزت مارييللا بو حبيب ميدالية برونزية في وزن تحت ال53 كلغ في فئة السيدات.

وسبق لنادي المون لاسال ان أحرز 4 ميداليات (3 فضيات وبرونزية واحدة) عبر فؤاد ظريفة وبيتر ظريفة واندرو نصر وايلودي حجار في وقت سابق وبالتالي بات مجموع الميداليات التي احرزها النادي في الدورة الاردنية سبع.

يشار الى ان المدرب الغراند ماستر رالف حرب والماستر كيفن كرم واكبا اللاعبين في الدورة الأردنية الدولية.