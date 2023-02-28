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ميسي يحصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم

28
FEBRUARY
2023
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حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم 2022 اليوم الاثنين.
 
وتفوق ميسي المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده في نهاية العام الماضي على الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والفرنسي الآخر كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة. 
 
وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986. 
 
وظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 لأول مرة بين القائمة المختصرة النهائية.
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