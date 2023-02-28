سلة التانغو تغيب عن المونديال للمرة الأولى منذ 40 عاما

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فشل المنتخب الارجنتيني في حجز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى منذ عام 1982، بخسارته أمام الدومينيكان 75-79 في التصفيات الأميركية المؤهلة للنسخة التاسعة عشرة المقررة في إندونيسيا واليابان والفيليبين.

وفازت جمهورية الدومينيكان رغم تأخرها بفارق 17 نقطة قبل 12 دقيقة قبل نهاية المباراة التي أقيمت في مدينة مار دل بلاتا الأرجنتينية.

واحتلت الأرجنتين، بطلة النسخة الأولى عام 1950 على أرضها، المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 20 نقطة خلف فنزويلا (20) والدومينيكان (21) وكندا (23).

ويعتبر الفشل في التأهل نكسة كبيرة لبلد أنهى النسخة الأخيرة عام 2019 في الصين، وصيفًا لبطلة العالم إسبانيا، فضلا عن تأهله إلى النسخ التسع الأخيرة.

وقال قائد الأرجنتين فاكوندو كامباسو "لم نلعب بشكل جيد. لم نكن موفقين في الهجوم وكانت لدينا الكثير من الثغرات في الدفاع ولم ننجح في وقف ركائزهم الأساسية. لقد أخفقنا حقًا".

في التصفيات الأفريقية، حجز منتخب الرأس الأخضر المتواضع بقيادة عملاق ريال مدريد والتر تافاريس (2.20 م) البطاقة الأخيرة عن القارة السمراء وللمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ساحل العاج 79-64.

وفي أوروبا، ضمنت جورجيا التأهل لأول مرة على الرغم من خسارتها على أرضها أمام أيسلندا 80-77.

وتتنافس بلجيكا وصربيا على البطاقة الـ32 الأخيرة المؤهلة إلى النهائيات المقررة في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين.

وفي الوقت الذي تأهلت الفيليبين واليابان تلقائيًا كدولتين مضيفتين، ستغيب إندونيسيا عن النهائيات لأنها فشلت في تحقيق معيار الاتحاد الدولي لكرة السلة بالوصول إلى ربع نهائي كأس آسيا.

وهنا الدول المؤهلة:

- إفريقيا: الرأس الأخضر، ساحل العاج، أنغولا، جنوب السودان ومصر.

- آسيا: الفيليبين، اليابان، إيران، نيوزيلندا، أستراليا، لبنان، الأردن والصين.

- الأميركيتان: الولايات المتحدة الأميركية، كندا، البرازيل، بورتوريكو، المكسيك، جمهورية الدومينيكان وفنزويلا.

- أوروبا: فنلندا، ليتوانيا، ألمانيا، اليونان، سلوفينيا، فرنسا، ليتوانيا، إسبانيا، إيطاليا، جورجيا ومونتينيغرو.