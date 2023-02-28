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بقدم واحدة.. لاعب بولندي يصنع التاريخ وينال جائزة بوشكاش

28
FEBRUARY
2023
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دخل اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، التاريخ من أوسع أبوابه، ليل الاثنين الثلاثاء، عندما فاز في جائزة أفضل هدف في العالم، في تكريم تاريخي تفوق فيه على نجوم عالميين مثل البرازيلي ريتشارليسون.
 
وفي حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جوائز الأفضل، وهيمنت فيها الأرجنتين بشكل كبير.
 
لكن كان لافتا أن اللاعب البولندي المبتور الساق، مارسين أوليكسي، تفوق على لاعبين أصحاء نافسوه على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.
 
وتنافس على هذه الجائزة:
 
البولندي مارسين أوليكسي.
البرازيلي ريتشارليسون دي أندرادي.
الفرنسي ديمتري باييه لاعب أوليمبيك مارسيليا.
وكان أوليكسي قد تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" قبل أيام من هذه الجائزة التي كان يترقبها كثيرا.
 
 
المرشح الأبرز لجائزة بوشكاش لأجمل هدف
حوار خاص مع المرشح الأبرز لجائزة بوشكاش لأجمل هدف
 
وقال أوليكسي إنه كان فخورا بنفسه عند تسجيل ذلك الهدف الذي دخل التاريخ، مضيفا "قلت إنني سأفعلها وفعلتها، وأنا سعيد جدا بهذا".
 
واستند مارسين أوليكسي على عكازه قبل أن يسدد الكرة بقدمه بطريقة أكروباتية في شباك الفريق المنافس بالدوري البولندي لكرة القدم للمبتورين.
 
 وسجل أوليكسي هدفه في شباك نادي ستال رزيزف، بدوري "إكستراكلاسا" البولندي، في 6 نوفمبر الماضي، بعدما استغل عرضية زميله ليلعب الكرة بطريقة رائعة سكنت شباك الفريق المنافس.
 
وأكد اللاعب البولندي أنه لا يوجد مستحيل، معتبرا أن "الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش جميلة وتستحق التتويج".
 
وتابع: "ولكن إذا فزت بها سيكون إنجازا تاريخيا، وستكون لحظة رائعة لكرة القدم".
 
ونشر لاعب برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدف مواطنه أوليكسي، على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي.
 
وعلّق أوليكسي: "شعرت بالكثير من الدعم من روبرت (ليفاندوفسكي). كما تعلم هو سفيرنا، أنا ممتن جدا له (...)".
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