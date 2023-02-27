الاتحاد الارجنتيني يجدد عقد سكالوني

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اعلن الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم عن تجديد عقد مدرب المنتخب ليونيل سكالوني حتى عام 2026.

وكان ليونيل سكالوني قد حقق كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز ضد منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، كما انه حقق لقبي كوبا أميركا على حساب منتخب البرازيل وبطولة الفايناليسما على حساب منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة.

وبدوره قال رئيس الاتحاد الارجنتيني كارلوس تابيا ما يلي: "عندما تكون الثقة عالية، يكون التواصل بسيطًا وفعالًا".

واضاف: "نحن نواصل تعزيز مشروع المنتخب الوطني، جنبًا إلى جنب مع ليونيل سكالوني، مدرب بطل العالم".