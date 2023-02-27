تايكواندو: 4 ميداليات لنادي المون لاسال في اليومين الأول والثاني من دورة الحسن الأردنية

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احرز نادي المون لاسال- تشاميونز ايليت 4 ميداليات(3 فضيات وبرونزية واحدة) في الفئتين العمريتين 12- 14 سنة و15- 17 سنة في اليومين الأول

والثاني من دورة الحسن الدولية المفتوحة الأردنية بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة .وجاء احراز الميداليات في الفئتين العمريتين كالآتي:

-اللاعب فؤاد ظريفة(ميدالية فضية)(وزن تحت ال 55سنة)(15 -17 سنة)

-اللاعب بيتر ظريفة(ميدالية فضية)(وزن تحت ال51 كلغ)(15-17 سنة)

-اللاعب اندرو نصر(ميدالية فضية)(وزن تحت ال49 كلغ)(12-13 سنة)

-اللاعبة ايلودي حجار(ميدالية برونزية)(وزن تحت ال52 سنة)(15 -17 سنة).

يشار الى ان المدرب الغراند ماستر رالف حرب والماستر كيفن كرم واكبا اللاعبين في الدورة الأردنية الدولية.