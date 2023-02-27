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رغبة ميسي تعيد صلاح إلى حسابات سان جيرمان

27
FEBRUARY
2023
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يخطط باريس سان جيرمان، من جديد، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
ووفقا لشبكة "لو سبورت 10"، فإن "ميسي لم يعد متأكدا من رغبته في تمديد عقده مع باريس".
 
وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن والد ميسي يخطط للقاء مع إدارة باريس في الأيام المقبلة، لكن الثقة لم تعد موجودة بين الطرفين.
 
وأوضحت أن سان جيرمان، بدأ التجهيز للتعاقد مع خليفة ميسي، تحسبا لفشل المفاوضات.
 
وختم: "سان جيرمان أعاد فتح ملف صفقة صلاح، حيث ستكون لها أسباب رياضية، بالإضافة إلى أخرى تسويقية".
 
 
فيما أكد موقع footballinsider، أن اسم صلاح، البالغ 30 عاما، متواجد على طاولة الإدارة الباريسية، بعد الشكوك التي تحوم حول مستقبل الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.
 
وتأتي هذه التطورات الجديدة على الرغم من علم باريس أن صلاح مرتبط مع ليفربول بعقد يمتد حتى تاريخ 30 يونيو 2025.
 
ويؤكد الموقع البريطاني أن باريس يملك الأموال اللازمة لتلبية جميع مطالب ليفربول المادية.
 
وسبق لـ"فوتبول إنسايدر" أن أكد خلال الشهر الجاري، استعداد ليفربول لبيع صلاح في الصيف المقبل.
 
وأوضح أن رحيل صلاح من الممكن أن ينعش خزينة ليفربول بعشرات الملايين، بالإضافة إلى التخلص من راتبه الكبير الذي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (452 ألف يورو) أسبوعيا دون المكافآت والحوافز.
 
وسجل صلاح 19 هدفا، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، في 35 مباراة بجميع البطولات للموسم الجاري.
روسيا اليوم
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