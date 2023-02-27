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واقعة غريبة في "ديربي لندن".. طرد زياش ثم إعادته للملعب

27
FEBRUARY
2023
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شهد الدوري الإنجليزي الممتاز، واقعة غريبة جدا، كان بطلها "تقنية الفيديو"، خلال ديربي لندن بين تشلسي وتوتنهام مساء الأحد.
 
وخلال قمة الدوري على ملعب توتنهام، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه النجم المغربي حكيم زياش، بسبب ضربه لمدافع توتنهام البرازيلي إيمرسون رويال، خلال مشادة بين لاعبي الفريقين.
 
بدأت الواقعة بتدخل زياش على اللاعب البرازيلي ريشارليسون، الأمر الذي أدى لمشاجرة بين لاعبي الفريقين.
 
وبينما تجمع اللاعبين بسبب الخطأ، دفع المدافع البرازيلي إيمرسون، زياش من ظهره، مما استفز النجم المغربي الذي صفعه بوجهه.
 
الحادثة دفعت حكم اللقاء لطرد زياش من اللقاء، وبينما توجه النجم المغربي مستاء إلى خارج الملعب، أوقفه الحكم الرابع وطلب منه الانتظار.
 
بعدها توجه حكم الساحة إلى شاشة "الفار"، وقرر تغيير القرار، وعاد ليلغي البطاقة الحمراء، ويمنح زياش الصفراء عوضا عنها، ليعود اللاعب إلى أرض الملعب مستغربا.
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