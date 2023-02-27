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اختتم الاتحاد اللبناني للتنس دورة دراسة مدربين للاعبين المبتدئين(مستوى 1) والتي اقامها في مقر نادي انترانيك الكائن في سنتر دميرجيان بالنقاش ودامت 13 يوماً.حاضر في الدورة المدربان ريشار الحاج (مستوى ثاني) ونيقولا ساسين(مستوى ثاني).انخرط في الدورة 22 مدرباً ومدربة وتضمّنت شرحاً لأصول تدريب الراغبين بممارسة لعبة التنس . وفي ختام الدراسة اجريت اربعة امتحانات للمنخرطين في الدورة.

وأقيم الحفل الختامي بحضور رئيس اتحاد التنس اوليفر فيصل ونائبه حسان الداعوق وعضو الاتحاد ناهيا ابو خليل، التي شاركت في الدورة، ورئيس اندية انترانيك في لبنان فيكين جيرجيان(امين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة السلة) ورئيس لجنة التنس في النادي المضيف غربيس غارابديان.والقى فيصل كلمة تحدث فيها عن ايلاء السلك التدريبي أهمية كبيرة من قبل اللجنة الادارية للاتحاد ومتمنياً للمنخرطين في الدورة التوفيق في مسيرتهم التدريبية خاصة في تدريب المبدئين والجيل الناشئ .ووجّه فيصل الشكر الى نادي انترانيك لاستضافة دورة الدراسة ووضعه منشآته بتصرّف الاتحاد .

بدوره تحدث جيرجيان فاعتبر ان مقر نادي انترانيك جاهز دائماً لاستقبال انشطة التنس الادارية والفنية وغيرها خاصة ان النادي هو عضو فاعل ضمن عائلة التنس في لبنان.

كما تحدث الحاج فشرح تفاصيل دورة الدراسة والمراحل التي مرّت بها على مدى اسبوعين وشاكراً رئيس الاتحاد أوليفر فيصل واعضاء اللجنة الادارية على عملهم الدؤوب من أجل تطوير لعبة التنس على صعيد المدربين والحكام واللاعبين.

وفي الختام، وزّع كبار الحضور شهادات المشاركة على جميع المنخرطين في الدورة على ان يتم توزيع الشهادات على الناجحين لاحقاً.