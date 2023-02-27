جمعية عمومية لاتحاد العاب القوى أقرّت التعديلات على النظام الداخلي

A + A -

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لألعاب القوى جلسة في مقر الاتحاد بالدكوانة لاقرار العديد من التعديلات على النظام الداخلي للاتحاد.وحضر رئيس الاتحاد رولان سعادة واعضاء اللجنة الادارية ومندوبو 16 ناد من اصل 24 يحق لها التصويت.في البداية، رحّب سعادة بالحاضرين معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة(حضور مندوبي 16 ناد من اصل 24) اذ ان المطلوب حضور النصف زائد واحد في الجلسة الثانية لاكتمال النصاب بعدما لم يتأمن النصاب في الجلسة الأولى وهو الثلثين.وثم تلا سعادة والأمين العام وسيم الحولي وعضو الاتحاد المحامي نديم عبود البنود الواردة على جدول التعديل .وبعد مناقشتها والاجابة على أسئلة واستفسارات مندوبي الاندية الحاضرة وبعد الشرح المستفيض جرى اقرار التعديلات في اجواء ديموقرطية .

وكان اتحاد العاب القوى عقد سابقاً الجمعية العمومية السنوية العادية بحيث جرى اقرار البيانين الاداري والمالي بالاجماع.