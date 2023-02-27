بطولة الشمال في كرة الطاولة اللقب لشاريتيه دار النور

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نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة - لجنة محافظة الشمال بطولة محافظة الشمال لعام 2023 المؤهلة إلى تصفيات بطولة لبنان لفرق الدرجة الثانية على طاولات نادي دار النور .شارك في البطولة ١٢ ناد قسّموا الى ٤ مجموعات.

ويتأهل الى الدور النصف النهائي الاول من كل مجموعة.

حضر البطولة عضوا الاتحاد وسام شيري وغابي عريضة اللذين ألقيا كلمة ترحيب بالحضور،بعد النشيد الوطني، وتمنيا التوفيق للجميع. وفي نهاية البطولة وزع عريضة مع أعضاء لجنة المحافظة الكأس والميداليات على الفائزين.

ولقد أتت النتائج على الشكل التالي:

- المركز الأول: نادي شاريتيه دار النور الذي تغلب في النهائي على نادي راسمقا الذي حل في المركز الثاني بنتيجة ٣/ صفر.

كما حل نادي الانعاش الاجتماعي قنات بالمركز الثالث بعد تغلبه على نادي المتحد بنتيجة ٣/صفر ليحل الأخير في المركز الرابع.

اما باقي الترتيب فأتى على الشكل التالي:

حل من المركز الخامس الى المركز الثامن كل من أندية اليوناني، ماونتن كلاب، الشبيبة حامات وحدث الجبة.ولقد حل فى المراكز من التاسع الى الثاني عشر كل من أندية القلمون، قنوبين، عكار الرياضي و كاي. تي. سي.

أدار البطولة الحكم الدولي ربيع المل يعاونه كل من كريستي عريضة، مايكل الدبس، نايلة طانس، تيريزا بيروتي، مجد الرفاعي، سادرة الحسن، ميا الدبس.