living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة الشمال في كرة الطاولة اللقب لشاريتيه دار النور

27
FEBRUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة - لجنة محافظة  الشمال بطولة محافظة الشمال لعام 2023  المؤهلة إلى تصفيات بطولة لبنان لفرق الدرجة الثانية على طاولات نادي دار النور .شارك في البطولة  ١٢ ناد قسّموا  الى ٤ مجموعات.
 
ويتأهل الى الدور النصف النهائي الاول من كل مجموعة.
 
 حضر البطولة عضوا الاتحاد وسام شيري وغابي عريضة اللذين ألقيا كلمة ترحيب بالحضور،بعد النشيد الوطني، وتمنيا التوفيق للجميع. وفي نهاية البطولة وزع عريضة مع أعضاء لجنة المحافظة الكأس والميداليات على الفائزين.
 
ولقد أتت النتائج على الشكل التالي:
 
- المركز الأول: نادي شاريتيه دار النور الذي تغلب في النهائي على نادي راسمقا الذي حل في المركز الثاني بنتيجة ٣/ صفر.
 
كما حل نادي الانعاش الاجتماعي قنات بالمركز الثالث بعد تغلبه على نادي المتحد بنتيجة ٣/صفر ليحل الأخير في المركز الرابع.
 
اما باقي الترتيب فأتى على الشكل التالي: 
 
حل من المركز الخامس الى المركز الثامن كل من أندية اليوناني، ماونتن كلاب، الشبيبة حامات وحدث الجبة.ولقد حل فى المراكز من التاسع الى الثاني عشر كل من أندية القلمون، قنوبين، عكار الرياضي و كاي. تي. سي.
 
أدار البطولة الحكم الدولي ربيع المل يعاونه كل من كريستي عريضة، مايكل الدبس، نايلة طانس، تيريزا بيروتي، مجد الرفاعي، سادرة الحسن، ميا الدبس.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout