مانشستر يونايتد يحرز كأس الرابطة وينهي "جفاف" 6 أعوام

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استكمل مانشستر يونايتد مسيرته المميزة هذا الموسم، وحقق أول الألقاب في إنجلترا، بتحقيقه كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم ليلة الأحد.

وانتصر مانشستر يونايتد في نهائي البطولة على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 2-0، وقدم مباراة ممتازة سيطر عليها منذ البداية.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33 وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد 6 دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وضغط نيوكاسل بكل قوة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.

وهذا أول لقب محلي لمانشستر يونايتد منذ الفوز بكأس الرابطة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.