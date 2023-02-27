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برشلونة المتصدر يتلقى خسارة مفاجئة أمام ألميريا

27
FEBRUARY
2023
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أهدر برشلونة فرصة تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تلقى هزيمة مخيبة 1-صفر أمام مضيفه ألميريا بفضل هدف المهاجم البلال توري في الشوط الأول.
 
ويتصدر برشلونة الدوري وله 59 نقطة متقدما بسبع نقاط على ريال مدريد ثاني الترتيب والذي كان تعادل 1-1 مع ضيفه أتليتيكو مدريد السبت.
 
ويأتي ألميريا في المركز 15 برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين فوق منطقة الهبوط.
 
ووضع ألميريا حدا لانتصار برشلونة في سبع مباريات متتالية في الدوري، وألحق بضيفه، الذي ودع الدوري الأوروبي الخميس الماضي، الخسارة الثانية على التوالي بعد 18 مباراة بدون هزيمة.
 
وكان ألميريا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وسجل هدفه الوحيد بعد 24 دقيقة عندما أرسل لويس سواريز تمريرة طويلة إلى توري الذي تحرك خلف دفاع برشلونة وانطلق نحو منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة إلى داخل المرمى.
 
وهذا هو الهدف الثامن في شباك برشلونة في الدوري هذا الموسم ورغم ذلك فهو يملك أقوى خط دفاع في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.
 
وكاد ألميريا أن يعزز تقدمه لكن الحارس مارك-أندريه تير شتيجن تصدى لتسديدة المهاجم ليو بابتيستاو.
 
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وأضاع رودريجو إيلي غير المراقب فرصة أخرى لصاحب الأرض عندما وضع الكرة بضربة رأس خارج الملعب.
 
وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة لمحطة موفيستار بلس "أنا غاضب جدا لأنني أعتقد أننا قدمنا أسوأ مباراة في الموسم حتى الآن تحديدا في الشوط الأول.
 
"لم نكن جيدين وأهدرنا فرصة مهمة في مباراة لم نملك رفاهية خسارتها بعد ما حدث لريال مدريد".
 
وأضاف "كانت فرصة ذهبية اليوم لكنها انتهت بيوم سيء. لا توجد أي أعذار ففريقي قدم أسوأ أداء له هذا الموسم".
 
وأجرى تشابي خمسة تغييرات بعد الاستراحة لكن برشلونة لم يستطع هز شباك ألميريا الملتزم دفاعيا.
 
وصمد ألميريا، الذي فاز مرة واحدة في آخر ثماني مباريات، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في محاولة لتجنب الهبوط.
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