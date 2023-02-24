"نادي الصفاء": فريقنا تعرض مرة جديدة لظلم تحكيمي هذا الموسم

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أشار "نادي الصفاء" الرياضي لكرة القدم في بيان، إلى أن "فريق الصفاء يتعرض، مرة جديدة، لظلم تحكيمي هذا الموسم"، وقال: "في التفاصيل، فإن حكم مباراة اليوم أمام الفريق الشقيق الإخاء الأهلي عاليه التي أقيمت في جونية ضمن "سداسية الأواخر" قد حرم فريقنا من ضربة جزاء "بنالتي" لا لبس فيها ولا غبار عليها في الشوط الأول، يكاد الذي يبصر يراها كما يرى الناظر كوكب القمر في سواد الليل الغريب، إثر لمسة يد على مدافع فريق الإخاء الذي اعترض كرة عرضية للاعب محمد زين طحان في الدقيقة 14. وبالطبع، لو احتسبت هذه الضربة لكانت غيرت مجرى المباراة وأعطت دفعا معنويا كبيرا للاعبينا الذين يقاتلون بشرف واستبسال في كل مباراة ولا يبخلون بنقطة عرق".

أضاف: "إن إدارة النادي ترفع الصوت عاليا في وجه التحكيم الجائر والظلامي على فريقنا، وتنبه رئيس لجنة الحكام بأن يكون صارما وحازما مع طاقم التحكيم من اليوم وصاعدا، خصوصا أننا دخلنا في مرحلة "كسر عظم" مع باقي الفرق التي تنافس للهروب من السقوط إلى دوري الدرجة الثانية من جهة، ولأننا صرفنا المال وتكلفنا لإعداد الفريق طيلة الموسم شأننا شأن باقي إدارات الأندية التي تبذل الغالي والنفيس من أجل أن تحظى بمنافسة رياضية كروية شريفة وتحصد النتيجة المرجوة والمأمولة".

وأشار إلى أنه "لن يسكت عن الظلم الذي قد يلحق به بعد اليوم ولا عن الجور الواقع من بعض الحكام"، وقال: "وعليه، لا بد من رئيس لجنة الحكام المحترم أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الحكام حتى يصل الموسم الكروي إلى بر الأمان وتبقى كرة القدم التي نتغنى بها لعبة الشعب والجماهير، وخصوصا جماهيرنا التي تتحمل مشقة التنقل من مناطق بعيدة للوقوف خلف عميد الأندية اللبنانية".