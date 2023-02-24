وصرّح فيل نيفيل في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية إن إنتر ميامي مهتم بميسي وبلاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

ولم يخش نيفيل إخفاء طموحاته مع استعداده لموسم ثاني مع النادي الذي يملكه صديقه اللاعب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.

وقال المدرب الإنجليزي: "لا أنفي ذلك وأقول إنه لا توجد حقيقة في التكهنات التي تتحدث بأننا مهتمون باللاعب ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس".

وأضاف: "نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي. ميسي وبوسكيتس برزا أكثر من غيرهما في السنوات الأخيرة".

وتابع:" إنهما لاعبان رائعان وسيظلان يمثلان فائدة كبيرة للنادي وسيغيرون قواعد اللعبة فيه".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن ميسي، الذي يلعب الآن في صفوف باريس سان جيرمان، يدرس ما إذا كان سيظل مع النادي الباريسي أو سيغادره مع نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن إنتر ميامي يتصدر قائمة الراغبين بضم ميسي، الذي قاد الأرجنتين قبل شهرين للفوز في كأس العالم.

أما بوسكيتس فينتهي عقده هو الآخر مع برشلونة هذا العام.