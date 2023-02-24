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تن هاغ: بعد الفوز على برشلونة يمكننا هزيمة أي فريق

24
FEBRUARY
2023
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بعد رؤية فريقه المتألق وهو يحول تأخره بهدف لينتصر على ضيفه برشلونة في مباراة مثيرة في أولد ترافورد الليلة الماضية، أصر مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ على أن فريقه قادر على هزيمة أي فريق في سعيه للفوز بأول ألقابه الكبرى منذ 2017.
 
وظل مانشستر يونايتد منافسا في 4 بطولات هذا الموسم بعد فوزه 2-1 في إياب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم على الفريق الإسباني أمس بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
 
وتشبع المدرب الهولندي بالثقة برؤية يونايتد يتفوق على متصدر الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ويؤدي بقوة في أمر نادر بالنسبة لجماهير أولد ترافورد منذ أن كان أليكس فيرجسون مدربا للفريق.
 
وقال تن هاغ للصحفيين "أنت بحاجة إلى استراتيجية للبناء ولكنك تحتاج أيضا إلى نتائج للحصول على هذا الإيمان القوي.
 
"هذه خطوة أخرى لأنه عندما يمكنك الفوز على برشلونة - أحد أفضل الفرق في أوروبا حاليا- يمكن أن يكون إيمانك قويا حقا لأنني أعتقد أنك حينها تصبح قادرا على هزيمة أي فريق".
 
وأضاف المدرب الهولندي "كانت ليلة رائعة. أعتقد أنه من الرائع الفوز على برشلونة الذي يتفوق بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني وقد شاهدنا هذا الأسبوع ريال مدريد يلعب ضد ليفربول. لقد قدمنا أداء رائعا".
 
 وليست هذه المرة الأولى هذا الموسم التي يتأخر فيها يونايتد في مباراة كبيرة على أرضه قبل أن ينتصر، إذ فعل ذلك في فوزه 2-1 على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بعد تأخره.
 
وأشاد تن هاغ بشخصية لاعبيه قائلا "لدينا شخصيات عظيمة في هذا الفريق، بدءا من ديفيد دي خيا ورافائيل فاران وليسا مارتينيز وكاسيميرو وبرونو فرنانديز، مثل هذه النوعية الساعية للفوز".
 
وسجل المهاجم البرازيلي أنتوني هدف الفوز على برشلونة بعد أن حل بديلا بين الشوطين.
 
وقال تن هاغ "كل شخص لديه مثل هذا الإيمان القوي والقتال في هذا الفريق. يمكنك رؤيته مع البدلاء، لقد شاركوا وجلبوا الطاقة والجودة وديناميكية مختلفة في المباريات.
 
"أعتقد أن جميع البدلاء، ليس فقط في هذه المباراة ولكن في العديد من المباريات من قبل، قدموا أداء رائعا".
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