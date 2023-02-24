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محرز يعلق على الانتقادات الموجهة لهالاند

24
FEBRUARY
2023
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دافع جناح نادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز عن زميله في الفريق النرويجي إيرلينغ هالاند، عقب نهاية مباراة "السيتي" ولايبزيغ (1-1) أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
 
ويتعرض هالاند للانتقاد في الفترة الأخيرة بسبب تراجع معدله التهديفي وقلة مشاركته في بناء اللعب في خط هجوم مانشستر سيتي.
 
وقال محرز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) يكلف هالاند بأدوار معينة، فهو يريده أن يكون منغمسا أكثر في عمق الهجوم".
 
وأضاف اللاعب الجزائري "هالاند مهاجم قوي وسريع، ونعلم إمكانياته جيدا، فهو غير مطالب بلمس الكرة 70 مرة في كل مباراة".
 
وفي سياق آخر، فسر محرز سبب التعادل مع لايبزيغ في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، قائلا "في الدقائق الأخيرة، كنا متوترين نسبيا، وغوارديولا طالبنا بالهدوء".
 
وكشف أيضا "لقد تحدث معنا (غوارديولا) في الملعب بعد المباراة، طالبنا بضرورة التزام الهدوء 90 دقيقة، لأن مباريات دوري الأبطال مفتوحة على كل الاحتمالات".
 
وأتم محرز تصريحاته "لقد تفوقنا في الشوط الأول، سيطرنا وتقدمنا بهدف، لكن لايبزيغ كان أفضل في الشوط الثاني، ونجح في الخروج بالتعادل".
روسيا اليوم
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