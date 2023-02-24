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"عمومية التنس": اقرار البيانين الاداري والمالي والوقوف الى جانب الاتحاد في وجه الحملات

24
FEBRUARY
2023
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أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتنس البيانين الاداري والمالي لعام 2022خلال الجمعية العمومية العادية السنوية التي عقدت في  مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك الخميس 23 شباط 2023 واعلنت الوقوف الى جانب الاتحاد في وجه الحملات التي يتعرّض لها وتفويضه اتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الصدد.
 
كما انتُخب روجيه باسيل عضواً في اللجنة الادارية وبالتزكية خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي تلت الجمعية  العمومية العادية.
 
وفي التفاصيل، حضر رئيس الاتحاد أوليفر فيصل ونائبا الرئيس سيرج زوين وحسان الداعوق والأمينة العامة لين بشوّر وامينة الصندوق ديزيريه خليفة وعضو الاتحاد ناهيا ابو خليل ومندوبو  26 ناد من اصل 34 يحق لها التصويت.
 
بداية النشيد الوطني اللبناني ليعلن فيصل عن تأمّن النصاب القانوني ويلقي كلمة جاء فيها" اهلا وسهلاً بالحضور .هنالك من يصر على المس بكرامتنا من وقت الى آخر والمس بمصداقيتنا وشفافيتنا.  لقد سكتنا احتراماً لعائلة اللعبة  .اللجنة الادارية للاتحاد  تعمل وكما تعرفون من اجل تطوير رياضة التنس وتقوم بواجباتها على أكمل وجه .وزملائي الاعضاء يبذلون الجهود الجبارة لحسن سير  الاتحاد الذي يعمل على مدار السنة من دون توقّف".واضاف فيصل"معروفون بشفافيتنا ولن نسمح لأحد بأن يتطاول علينا والبيانان الاداري والمالي بين ايديكم .ابوابنا مفتوحة امام اي مراجعة والتشهير بنا أمر لا يجوز  ومن لديه استفسار عليه ان يحتكم الى الجمعية العمومية ونحن جاهزون لأي سؤال مهما كان .نحن نحتكم الى الديموقراطية لكن التجريح ممنوع .اشكر  تعاونكم المثمر خلال سنوات واود ان اشكر الاندية والاداريين والمدربين واللاعبين واللاعبات وذويهم ورجال الصحافة والاعلام لمواكبتهم أخبار التنس اللبناني المحلية والخارجية. وفي الختام أتمنى على الجمعية العمومية استنكار ما يتعرّض له الاتحاد من تشهير غير مبرّر والطلب اليه اتخاذ الاجراءات المسلكية والتأديبية بحق الذين يقومون بحملات ضد الاتحاد".
 
وعلى الاثر استنكرت  الجمعية العمومية ما يتعرّض له الاتحاد من قبل رئيس نادي الكورة الرياضي ابراهيم  ابو شاهين وآخرين وفوّضت  اللجنة الادارية اتخاذ الاجراءات التي تحفظ كرامة الاتحاد وسمعته.
 
وكانت مداخلات لعدد كبير من مندوبي الاندية الذين شكروا الاتحاد على جهوده في سبيل اللعبة وتطوّرها منوهين بشفافيته .
 
ثم تلت امينة السر لين بشوّر البيان الاداري الشامل والمفصّل  لعام 2022 وبعد مناقشته تمّ اقراره .كما تلت امينة الصندوق ديزيريه خليفة البيان المالي المفنّد بالأرقام الدقيقة من واردات وصادرات مع تفصيل شفاف للأرقام بصورة واضحة وجرى اقراره ايضاً وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.
وكانت مداخلة لنائب رئيس الاتحاد حسان الداعوق الذي تحدث عن العمل التطوعي لرئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد وعن احترافية عمل الاتحاد ونشاطه المكثف وسط تصفيق الحاضرين.
 
ثم انتقل الحاضرون للعملية الانتخابية لملء المقعد الشاغر باستقالة ريمون كتورّة .ومع تقديم روجيه باسيل ووسيم صيقلي ترشيحهما واعلان صيقلي سحب ترشيحه أعلن  الرئيس فيصل فوز باسيل بالتزكية وسط تصفيق الحاضرين.
 
وتحدث باسيل شاكراً الجمعية العمومية على ثقتها ومشيداً بعمل رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد وأنه سيعمل مع زملائه الاعضاء على مواصلة  تألق اللعبة محلياً وخارجياً.
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