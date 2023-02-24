بثلاثية.. دي ماريا يقود "السيدة العجوز" لدور 16 في اليويفا

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سجل أنخيل دي ماريا ثلاثة أهداف ليقود يوفنتوس للفوز 3-صفر على نانت الذي لعب منقوصا بعشرة لاعبين فيما بلغ الفريق الإيطالي دور الستة عشر بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.

وحقق يوفنتوس التعادل 1-1 ذهابا على أرضه أمام منافسه الفرنسي مع تطلعه لمواصلة المشوار لأبعد مدى في المسابقة الأوروبية لاحياء موسمه البائس بعد خصم 15 نقطة من رصيده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب مخالفات مالية.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "أنا سعيد بالأداء. لم تكن مباراة سهلة بعد نتيجة مباراة الذهاب، لأن الجماهير هنا متحمسة للغاية.

"لا يعني أنه سيكون من السهل الفوز بالدوري الأوروبي فقط لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا. الأمر ليس كذلك، ولكن من واجبنا أن نحاول ونواصل الطريق حتى النهاية، تماما كما نفعل في الدوري الإيطالي".

وضع الأرجنتيني دي ماريا فريقه يوفنتوس في المقدمة بعد خمس دقائق بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لنانت بعد 18 دقيقة عندما طُرد المدافع نيكولاس بالوا عندما استخدم ذراعه لإيقاف هدف آخر من دي ماريا. ولم يواجه دي ماريا البالغ من العمر 35 عاما أي مشكلة في تحويل ركلة الجزاء الناتجة عن المخالفة لهدف.

واقترب فيليب كوستيتش من إحراز الهدف الثالث ليوفنتوس في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم لتذهب الكرة في يد حارس نانت ألبان لافون.

وأرسل أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس ضربة رأس من الوضع طائرا في وقت متأخر من الشوط الثاني لكن لافون اندفع بسرعة ليتصدى لكرته بشكل رائع وبيد واحدة.

وأكمل دي ماريا ثلاثيته قبل 12 دقيقة على النهاية عندما لعب ضربة رأس خاطفة عبرت خط المرمى قبل أن يتم دفعها بعيدا.

وكانت هذه أول ثلاثية ليوفنتوس في مسابقة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خارج أرضه منذ قيام فيليبو إنزاجي في عام 2000.

وقال أليجري "إنه بطل ومختلف عن الآخرين.

"كل شيء يحدث معه بسهولة، فهو يرفع المستوى العام للفريق ويشعر بقية اللاعبين براحة أكبر في وجوده. دي ماريا ضمن فئة الأبطال الحقيقيين".

وسيتم سحب قرعة دور 16 الجمعة.