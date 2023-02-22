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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لعام 2023 حيث نظمّ بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية 2023 – الفئات العمرية، في "مدرسة سيدة الجمهور" حيث بدأ التجمع عند الساعة السابعة والنصف وإنطلقت كافة السباقات في الوقت المحدّد.

وحضر رئيس الإتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديا نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي ، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، وعضوا الاتحاد جوزف ساسين وفيليب بجاني . شارك في السباق 650 عداء وعداءة ينتمون إلى 24 ناد إتحادي.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

الترتيب الفردي - فئة ذكور (تحت 12 سنة) - المسافة 1.6 كلم

• المركزالأول: زياد الشامي – ليتز ران – 0:06:22 دقيقة

• المركزالثاني: صلاح شاهين – ليتز ران – 0:06:23

• المركزالثالث: راوول عبود – الجمهور – 0:06:49

• المركزالرابع: خليل شبو – انتر ليبانون – 0:06:52

• المركزالخامس: ميشال سلامه – ليتز ران – 0:06:59

• المركزالسادس: علي طليس – القلعة – 0:07:01

ترتيب الفرق لفئة الذكور (تحت 12 سنة):

-المركز الأول: ليتز ران – 28 نقطة

-المركز الثاني: الجمهور – 36 نقطة

-المركز الثالث: المريميين الشانفيل – 69 نقطة

الترتيب الفردي - فئة الإناث (تحت 12 سنة) - المسافة 1 كلم

• المركزالأول: ماريا عبود – الجمهور – 0:04:08

• المركزالثاني: إيليانا معوض – بترون ستارز – 0:04:12

• المركزالثالث: زوي حنين – ليتز ران – 0:04:15

• المركزالرابع: سينا زغيب – الجمهور – 0:04:17

• المركزالخامس: إيفا نسناس – الجمهور – 0:04:19

• المركزالسادس: غايا باسيل – المريميين الشانفيل – 0:04:27

ترتيب الفرق لفئة الإناث (تحت 12 سنة):

-المركز الأول: الجمهور – 17 نقطة

-المركز الثاني: ليتز ران – 34 نقطة

-المركز الثالث: المريميين الشانفيل – 49 نقطة

الترتيب الفردي - فئة الذكور (تحت 14 سنة) – المسافة 2.5 كلم

• المركزالأول: روي غصن – الجمهور – 0:10:18

• المركزالثاني: جمال الكيك – ليتز ران – 0:10:28

• المركزالثالث: خالد المصري – هومنتمن برج حمود – 0:10:33

• المركزالرابع: أوليفر كوربان – الجمهور – 0:10:38

• المركزالخامس: فجر مشيك – القلعة – 0:10:40

• المركزالسادس: جيوفاني سمعان – الجمهور – 0:10:42

ترتيب الفرق لفئة الذكور (تحت 14 سنة):

- المركز الأول: الجمهور – 19 نقطة

- المركز الثاني: المنار قلمون – 59 نقطة

- المركز الثالث: المريميين الشانفيل – 60 نقطة

الترتيب الفردي - فئة إناث (تحت 14 سنة) – المسافة 1.6 كلم

• المركزالأول: كارن جبور – الجمهور – 0:06:33

• المركزالثاني: هيفا الفران – فينيقيا صور – 0:06:39

• المركزالثالث: ناي مصطفى – ليتز ران – 0:06:47

• المركزالرابع: سيينا كرم – الجمهور – 0:06:57

• المركزالخامس: لما مصطفى – ليتز ران – 0:06:59

• المركزالسادس: كريستال جبور – الجمهور – 0:07:01

ترتيب الفرق لفئة الإناث (تحت 14 سنة):

- المركز الأول: الجمهور – 18 نقطة

- المركز الثاني: ليتز ران – 31 نقطة

- المركز الثالث: المريميين الشانفيل – 63 نقطة

الترتيب الفردي - فئة الذكور (تحت 16 سنة) – المسافة 4 كلم

• المركزالأول: محمود أبو زيد – انتر ليبانون – 0:14:12

• المركزالثاني: نديم عباس – فينيقيا صور – 0:15:49

• المركزالثالث: علي فرهود – فينيقيا صور – 0:16:21

• المركزالرابع: لوكس أبو سليمان – الجمهور – 0:16:25

• المركزالخامس: مصعب علوش – القلعة – 0:16:40

• المركزالسادس: آدم عواكري – ليتز ران – 0:16:41

ترتيب الفرق لفئة الذكور (تحت 16 سنة):

- المركز الأول: فينيقيا صور – 24 نقطة

- المركز الثاني: الجمهور– 39 نقطة

- المركز الثالث: القلعة – 60 نقطة

الترتيب الفردي - فئة إناث (تحت 16 سنة) – المسافة 2.5 كلم

• المركزالأول: سما مصطفى – الجمهور – 0:10:08

• المركزالثاني: مارانا لبكي – الجمهور – 0:10:57

• المركزالثالث: نور طبيخ – القلعة – 0:11:16

• المركزالرابع: غلوريا قمر – ليتز ران – 0:11:42

• المركزالخامس: سيرينا أبي خليل – ليتز ران – 0:11:44

• المركزالسادس: رغد سليمان – القلعة – 0:11:52

ترتيب الفرق لفئة الإناث (تحت 16 سنة):

- المركز الأول: الجمهور - 23 نقطة

- المركز الثاني: ليتز ران – 26 نقطة

- المركز الثالث: القلعة – 41 نقطة

الترتيب الفردي - فئة ذكور (تحت 18 سنة) – المسافة 6 كلم

• المركزالأول: مالك شمص – انتر ليبانون – 0:24:25

• المركزالثاني: محمد رعد – القلعة – 0:24:26

• المركزالثالث: محمد الأوطا – القلعة – 0:25:15

• المركزالرابع: جواد شمص – القلعة – 0:25:16

• المركزالخامس: حبيب أسعد – فينيقيا صور – 0:25:47

• المركزالسادس: يورغو عبدالله – الجمهور – 0:25:55

ترتيب الفرق فئة الذكور (تحت 18 سنة):

- المركز الأول: القلعة - 24 نقطة

- المركز الثاني: انتر ليبانون – 27 نقطة

- المركز الثالث: الجمهور – 42 نقطة

الترتيب الفردي - فئة إناث (تحت 18 سنة) – المسافة 4 كلم

• المركزالأول: ياسمينا كرم – الجمهور – 0:17:55

• المركزالثاني: نينار حسين – فينيقيا صور – 0:19:04

• المركزالثالث: ناي مصطفى – الجمهور – 0:19:24

• المركزالرابع: جوي إسطا – الجمهور – 0:20:16

• المركزالخامس: تالا بلطجي – ليتز ران – 0:21:51

• المركزالسادس: روى حصري – ليتز ر ان – 0:22:30

ترتيب الفرق لفئة الإناث (تحت 18 سنة):

- المركز الأول: الجمهور - 19 نقطة

- المركز الثاني: ليتز ران – 32 نقطة

الترتيب الفردي - فئة الشباب (تحت 20 سنة) – المسافة 8 كلم

• المركزالأول: صلاح الدين أنور – ليتز ران – 0:32:04

• المركزالثاني: محمد شعيب – ليتز ران – 0:32:19

• المركزالثالث: محمد حرب – انتر ليبانون – 0:33:54

• المركزالرابع: علي حمزه – القلعة – 0:36:29

• المركزالخامس: حسين صولي – انتر ليبانون – 0:37:01

• المركزالسادس: بيتر مدلج – الأنطوني – 0:37:12

ترتيب الفرق لفئة الذكور (تحت 20 سنة):

- المركز الأول: انتر ليبانون – 29 نقطة

- المركز الثاني: ليتز ران – 34 نقطة

الترتيب الفردي - فئة الإناث (تحت 20 سنة) – المسافة 6 كلم

• المركزالأول: جنى ترمس – انتر ليبانون – 0:28:10

• المركزالثاني: صوفيا توتونجي – الجمهور – 0:32:02

• المركزالثالث: نغم حسن – القلعة – 0:32:05

• المركزالرابع: كريستيا سليم – الجمهور – 0:36:27

• المركزالخامس: منى رمو – ليتز ران – 0:37:30

• المركزالسادس: سمر حمية – القلعة – 0:37:59

ترتيب الفرق لفئة الإناث (تحت 20 سنة):

- المركز الأول: القلعة – 26 نقطة

- المركز الثاني: الجمهور – 27 نقطة

- المركز الثالث: ليتز ران – 41 نقطة

ملاحظة:مرفقة الصور وكلامها:

رقم 10-سعادة والحولي وساسين يتوجون ابطال احدى الفئات

رقم 11-نعمة والحولي وساسين مع ابطال احدى الفئات

رقم 12- كيؤركيان تتويج ابطال احدى الفئات

رقم 13-سعادة وبجاني مع ابطال على منصة التتويج

رقم 14-انطلاق احد السباقات