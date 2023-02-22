منتخب لبنان للناشئين في السنوبورد الى الألعاب الآسيوية الشتوية الثانية

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غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون للمشاركة في الألعاب الآسيوية الشتوية الثانية والتي تقام في روسيا من 23 شباط الجاري الى 5 آذار المقبل.

وضمت البعثة اللاعبين:

- جاد طوق (بطل لبنان لموسم 2023 لفئة الناشئين) .

- جوفاني طوق (المركز الثاني في بطولة لبنان 2023 لفئة الناشئين).

- انجلينا طوق (بطلة لبنان لفئة الناشئات لموسم 2023).

يترأس البعثة بطل لبنان المدرب الوطني نافذ طوق.

يذكر بان المنتخب اللبناني سوف يشارك في جميع السباقات المخصصة لرياضة السنوبورد.

وكان الإتحاد قد إتخذ قرارا" في جلسته الأخيرة بأن يرفع العلم اللبناني في حفل الإفتتاح المتزلج جاد طوق.