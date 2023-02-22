living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يرفض الاستسلام بعد الهزيمة بخماسية أمام ريال مدريد

22
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه ضد ريال مدريد، بالضربة القوية، لافتا إلى أن عليهم التعلم منها في المباريات القادمة.
 
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب نهاية المباراة: "البداية كانت رائعة. لقد كنا على سجيتنا. قدمنا بداية مثالية، لعبنا تماما كما أردنا كان الشوط الأول جيدا إذا وضعنا الأهداف جانبا".
 
وأضاف: "بعد هدفهم الأول أصبحنا غير فعالين قليلا في أعلى الملعب، لم نلاحقهم. الهدف الثاني جاء بطريقة ساذجة، ولا ينبغي أن يحدث هذا، لكنه حدث وتعادلنا 2-2".
 
وتابع: "الموقف الأول بعد الاستراحة لعبوا كرة طويلة إلى فينيسيوس. لست متأكدا مما إذا كانت خطأ أم لا. لكن دفاعنا عن ذلك لم يكن جيدا. ثم تخلفنا 2-3".
 
وواصل: "هذا لا يساعدنا ضد فريق متميز بالهجوم المضاد، لم نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح بعد ذلك. أنت بحاجة للعب مثل الشوط الأول لمدة 95 دقيقة كاملة لكنك تحتاج أيضا إلى قوة دفع".
 
وأردف: "عندما أصبحت النتيجة 3-2 كان الأمر عكس ذلك. أصبحوا أكثر ثقة وسجلوا هدفين رائعين، أحدهما بعد ارتداد الكرة (من قدم مدافع). هذا ما هو عليه الأمر، إنه موقف غريب".
 
ووجه كلوب أصابع اللوم ضمنيا إلى دفاعه بالقول: "لدينا 5 أو 6 لاعبين ولا يوجد تحد (في أحد الأهداف)، لا يمكن أن يحدث ذلك. كنا سلبيين عندما تصل الكرة إلينا، الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها إبطاء اللعب قليلا هي الاحتفاظ بالكرة. بدأنا الشوط الثاني بفقدان الكرة في لحظات غريبة".
 
وعن مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" في معقل الملكي يوم 15 مارس المقبل قال المدرب الألماني: "سنذهب إلى هناك ونلعب مباراة كرة قدم. سنخوض تحديا هائلا. لكن علينا أن نلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أولا ونتأكد من أننا سنتعلم من هذه المباراة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout