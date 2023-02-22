living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يجبر لاعبي النصر السعودي على اتباع نظامه الخاص!

22
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف خوسيه بليسا خبير التغذية بنادي النصر السعودي، عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النهوض بالنواحي البدنية بالفريق منذ قدومه.
 
الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لرونالدو على الملعب في الوقت الحالي منذ انتقاله للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه قرر ترك بصمته خارج الملعب أيضا، بإجبار زملائه في النصر على تحسين نظامهم الغذائي والتدريب بشكل أفضل باتباع برنامجه الصارم للتغذية.
 
وقال بليسا في تصريحات نشرها موقع "SportBible":"كريستيانو يساعدني كثيرا، لأننا لم نعد قادرين على تعليمه أي شيء، لقد أنشأ مدرسة من حوله، يفعل باقي اللاعبين ما يقوم به لتحسين المستوى ومعدلات اللياقة".
 
وأضاف: "اللاعبون يتدربون بشكل مكثف كما أن النظام الغذائي الخاص بهم أصبح أكثر صرامة، لم أر ناديا كهذا يتحسن فيه اللاعبون عمليا بنسبة 90% في تكوين أجسامهم بكل مرة أراهم فيها، الآن لديهم دهون أقل وعضلات أكثر، العمل معهم أصبح رفاهية".
 
وظهر كريستيانو البالغ 38 سنة بقميص النصر في 5 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين منذ انتقاله للفريق في يناير.
 
ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي بـ40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.
Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout