رونالدو يجبر لاعبي النصر السعودي على اتباع نظامه الخاص!

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كشف خوسيه بليسا خبير التغذية بنادي النصر السعودي، عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النهوض بالنواحي البدنية بالفريق منذ قدومه.

الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لرونالدو على الملعب في الوقت الحالي منذ انتقاله للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه قرر ترك بصمته خارج الملعب أيضا، بإجبار زملائه في النصر على تحسين نظامهم الغذائي والتدريب بشكل أفضل باتباع برنامجه الصارم للتغذية.

وقال بليسا في تصريحات نشرها موقع "SportBible":"كريستيانو يساعدني كثيرا، لأننا لم نعد قادرين على تعليمه أي شيء، لقد أنشأ مدرسة من حوله، يفعل باقي اللاعبين ما يقوم به لتحسين المستوى ومعدلات اللياقة".

وأضاف: "اللاعبون يتدربون بشكل مكثف كما أن النظام الغذائي الخاص بهم أصبح أكثر صرامة، لم أر ناديا كهذا يتحسن فيه اللاعبون عمليا بنسبة 90% في تكوين أجسامهم بكل مرة أراهم فيها، الآن لديهم دهون أقل وعضلات أكثر، العمل معهم أصبح رفاهية".

وظهر كريستيانو البالغ 38 سنة بقميص النصر في 5 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين منذ انتقاله للفريق في يناير.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي بـ40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.