نادي المطيلب كاونتري كلوب كرّم ابطاله بالتايكواندو

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كرّم نادي "المطيلب كاونتري كلوب" ابطاله وبطلاته بالتايكواندو الذين احرزوا ميداليات في بطولات لبنان العام الفائت وكرّم لاعبيه الذين حازوا على الحزام الأسود خلال حفل أقيم في مقر النادي.وحضر عضو اتحاد التايكواندو الغراند ماستر جو خوري ممثلاً رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة،رئيس الهيئة الادارية للنادي المضيف المهندس بسام خوري،رئيس نادي الاشرفية الغراند ماستر انطوان سعد،عضو اللجنة الادارية ومسؤول لعبة التايكواندو في النادي المضيف الغراند ماستر سليم غنيمه ، اللاعبون واللاعبات وذووهم.

بداية كلمة ترحيبية من المهندس خوري تحدث فيها عن نمو رياضة التايكواندو بشكل كبير في النادي في السنوات ألاخيرة ومهنئاً اللاعبين واللاعبين على انجازاتهم المحققة.بدوره تحدث الغراند ماستر جو خوري الذي نقل تحيات رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة وتهنئته لللاعبين واللاعبات بانجازاتهم المحققة ومعتبراً ان نادي "المطيلب كاونتري كلوب" من الأندية النشيطة ضمن عائلة اللعبة .الكلمة الاخيرة لغنيمة شرح فيها باسهاب الدور الكبير لرياضة التايكواندو في النادي والمستوى المتقدّم الذي وصل اليه اللاعبون واللاعبات ونوّه بالدور الكبير للاتحاد برئاسة الدكتور ظريفة في تطوير اللعبة ووصولها الى العالمية عبر الانجازات المحققة .وفي الختام تسلّم غنيمة هدية تذكارية من لاعبيه عربون محبة وتقدير