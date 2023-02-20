رماية: ألان موسى بطل المرحلة الخامسة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ) ممتاز

A + A -

نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الخامسة لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية "تراب" لفئة (أ) ممتاز والتي اجريت على حقل نادي الصخور الرياضي بحضور رئيس النادي المضيف سليم مسعود .شارك في المسابقة 22 رامياً .وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية الأوائل على الشكل التالي:

-ألان موسى : 113/125

-مروان عبد اللطيف : 111/125

-ايلي عنيسي : 110/125

-جو سالم: 110/125

-غسان بعقليني : 109/125

-أشرف علوش : 109/125

-ماريو قزحيا : 109/125

-ايلي بجاني: 108/125

وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات الرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق.

ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا" . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم. في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15 طبقا" يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق ال25 ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاثة يحسم بجولة التمايز (Shoot Off) .

عندها يُطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.

في مرحلة النهائي يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على خمسة عشر طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على 25 طبق ويكمل الراميان المتبقيان الرمي حتى الطبق ال35 عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز (Shoot Off).

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز الاول الرامي ألان موسى وحصل على 29 طبق من أصل 50

-المركز الثاني الرامي مروان عبد اللطيف الذي سجل 26 إصابة من أصل 50 طبق.

-المركز الثالث الرامي جو سالم اذ حصل على 18 طبق من أصل 35

-المركز الرابع الرامي غسان بعقليني اذ حصل على 9 من أصل 35

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.