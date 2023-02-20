نشاط رياضي للمركز العالي للرياضة العسكرية

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بمناسبة الذكرى السنويّة لتأسيس المجلس الدولي للرياضة العسكريّة (CISM)، نظّم المركز العالي للرياضة العسكريّة في الجيش اللبناني نشاطات رياضيّة مختلفة في “مجمّع الرئيس العماد اميل لحود الرياضي العسكري” بحضور العقيد الركن مخائيل موسى مُمَثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب ممثّلين عن قادة الأجهزة الأمنيّة واللجنة الأولمبيّة اللبنانيّة والاتحادات الوطنيّة. تخللت النشاطات مبارياتٌ في ألعاب المصارعة والملاكمة والجودو، وتلاها عرض قتالي في لعبة التايكواندو قدّمته الكتيبة الكوريّة الجنوبية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وفي الختام سلّم ممثّل قائد الجيش شهادات للفائزين.