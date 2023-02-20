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الأردني زياد عشيش يتصدر التصنيف الدولي للملاكمة.. وهذا طموحه

20
FEBRUARY
2023
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تصدر لاعب المنتخب الوطني الأردني للملاكمة، زياد عشيش، البالغ من العمر 24 عاما، قائمة التصنيف الدولي الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة، اليوم الأحد.
واعتلى عشيش الصدارة في وزن 71 كغم، بعد الإنجازات التي حققها في الفترة الماضية، وكان آخرها حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الحزام الذهبي التي أقيمت في المغرب.
 
وأعلن اتحاد الملاكمة رسميا عن تصدر زياد عشيش لتصنيف الاتحاد الدولي، في إنجاز جديد للملاكمة الأردنية التي تتطور بشكل جيد.
 
كما شهد التصنيف تقدما للاعب المنتخب الوطني الأردني محمد أبو جاجة للمركز الرابع في وزن 60 كغم.
 
وذكر عشيش خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن فرحته كبيرة جدا ولا يمكن وصفها، مشيرا إلى هذا الفوز يمنحنه مزيداً من الحافز لمواصلة تحقيق إنجازاتٍ أكبر.
 
إنجازات سابقة
 
ووفقا لعشيش، فقد حصد العديد من الإنجازات لاسيما في بطولات آسيا والتي كان آخرها فضية بالنسخة الأخيرة التي استضافتها الأردن، كما حصل على برونزية دورة الألعاب الآسيوية، إندونيسيا 2018. وكان اللاعب العربي الوحيد الذي توج بميدالية في هذه النسخة للعبة الملاكمة، وكانت أكبر إنجازته على حد قوله، التأهل لأولمبياد طوكيو الماضية.
 
وأكد أنه يطمح لمواصلة تحقيق الإنجازات وأن يحقق لبلاده أول ميدالية ببطولات العالم للملاكمة على مستوى الكبار وأن يحقق كذلك ميدالية أولمبية.
 
 
فرص وتحديات
 
ولفت عشيش إلى أن لعبة الملاكمة في الأردن حظيت بدعم كبير تمثل بإنشاء مركز الإعداد الأولمبي والذي منحه وزملاءه الرياضيين فرصة للتطور من خلال توفير كافة الاحتياجات وتقديم خدمات متعددة من أجل رفع مستواهم البدني والفني والغذائي والذهني.
 
ونوّه إلى أن الصعوبات التي يواجهها لاعبو الملاكمة تتمثل بضرورة مواصلة التدريب دون انقطاع، وذلك لأن أي تقاعس سيؤثر على مستوى اللاعب ما سيبعده عن المنافسة، بالإضافة للحرص على تجنب الإصابات لأنها تلعب دوراً كبيراً في مسيرتهم.
 
ثاني أردني يتصدر التصنيف العالمي للرياضات الفردية 2023
 
ويأتي عشيش كثاني أردني يتصدر التصنيف العالمي للرياضات الفردية منذ مطلع العام الحالي، حيث كانت اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق نجمة المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو، تصدرت قائمة التصنيف العالمي للتايكواندو، يناير العام الحالي، لتصبح بذلك أول لاعبة أردنية تحتل المركز الأول عالميا.
 
واعتلت النجمة جوليانا الصادق صدارة التصنيف العالمي في وزن 67 كيلوغرام، كما حلت في المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي في الوزن نفسه.
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