رواية من الداخل.. هكذا يقضي ألفيس حياته في السجن

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كشف أحد السجناء حياة نجم كرة القدم السابق داني ألفيس داخل السجون، بعد أن أمضى 30 يوما في السجن بتهمة اغتصاب فتاة.

وقال السجين في مركز بريانس الثاني الإصلاحي في مدينة برشلونة، حيث يحتجز داني ألفيس، عن تفاصيل حول الحياة اليومية لظهير برشلونة الأيمن السابق في السجن.

في 20 يناير 2023، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ألفيس وتم حبسه دون كفالة بتهمة الاعتداء الجنسي. اعتقال ألفيس جاء بعد اتهام فتاة له باغتصابها داخل ناد ليلي، وهو ما أشارت له كاميرات المكان.

ألفيس داخل السجن

وقال السجين إن ألفيس جاد، ويحاول أن يمر دون أن يلاحظه أحد، بل ويساعد زملائه الآخرين من خلال الدفع لهم لشراء أشياء قد يحتاجون إليها.

وقال السجين لبرنامج تلفزيوني إسباني "إنه يساعد حيثما يستطيع".

وأضاف: "إنه يحاول أن يمر دون أن يلاحظه أحد وهو لطيف للغاية مع الناس. لا يتصرف كنجم. بالرغم من أن المسؤولين يحاولون الاقتراب منه".

ولا تزال التحقيقات مستمرة في قضية اغتصاب الفتاة، بينما يقضي أحد أفضل المدافعين عبر تاريخ كرة القدم حياته في السجن، وهي القضية التي تشغل الإعلام الإسباني والبرازيلي على حد سواء.